Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки к концу 2025 года

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами заявил, что ожидает снижения ключевой ставки к концу 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно — скажем, до 19%. На протяжении последующих двух лет она будет оставаться достаточно высокой», — поделился Костин.

Он отметил, что не ожидает изменения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 25 апреля. Костин добавил, что ожидает сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, уточнив, что последнее слово остается за Центробанком.

До этого руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард говорил, что Банк России может начать снижать ключевую ставку не раньше июля. Показателя в 21% достаточно для постепенного достижения уровня инфляции в 4%, однако для этого требуется время.

Мейнхард напомнил, что в конце апреля исполнится полгода с момента последнего изменения регулятором ключевой ставки.

Ранее финансист оценил риск дефолта в России.