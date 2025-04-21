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Финансист оценил риск дефолта в России

Финансист Астафьев: риск дефолта в России крайне низкий
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Максим Мармур/AP

Современная банковская система России значительно стабильнее и прозрачнее по сравнению с 90-ми годами. Поэтому риск дефолта в РФ крайне низкий, заявил «Газете.Ru» основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

«В России работает система страхования вкладов: Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат средств до 1,4 млн рублей в случае банкротства банка. Что касается внешнеэкономических рисков, торговые войны могут оказывать негативное влияние на глобальную экономику. Однако для России это влияние ожидается минимальным: после 2022 года объем торговли с США сократился до исторического минимума. Основным риском остается возможное снижение мирового спроса на сырьевые товары, что может отразиться на экспортных доходах. Тем не менее риск дефолта представляется крайне низким», — отметил Астафьев.

Он не ожидает массового изъятия средств с банковских вкладов. Эксперт пояснил, что ставки по вкладам остаются на высоком уровне. До конца года ключевая ставка, скорее всего, останется в диапазоне 17–18%, допустил Астафьев.

«Для того чтобы вкладчики начали массово выводить средства, должна появиться весомая альтернатива столь надежному и доходному инструменту, каким сейчас являются банковские вклады. Такой альтернативой могут стать, например, облигации федерального займа (ОФЗ) или привлекательные уровни для покупок на фондовом рынке», — заключил эксперт.

Ранее инвестор оценил вероятность шатдауна в США в 2025 году.

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