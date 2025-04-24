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Аналитик рассказал, когда ЦБ может начать снижать ключевую ставку

Аналитик Мейнхард: ЦБ начнет снижать ключевую ставку не раньше июля
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Банк России может начать снижать ключевую ставку не раньше июля. Показателя в 21% достаточно для постепенного достижения уровня инфляции в 4%, однако для этого требуется время. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Как прогнозировал заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин в интервью газете «Известия», на ближайшем заседании совета директоров Центробанка, которое пройдет 25 апреля, ключевая ставка останется неизменной.

Мейнхард напомнил, что в конце апреля исполнится полгода с момента последнего изменения регулятором ключевой ставки.

«В качестве примера, Федеральной резервной системе США потребовалось более года, чтобы удостовериться в устойчивости тренда по снижению инфляции и приступить к смягчению монетарной политики. Несмотря на различия в причинах инфляции в обеих странах, данное сравнение иллюстрирует, что ключевая ставка замедляет экономику медленно», — сказал эксперт.

Как отмечал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, в начале 2025 года допускалось, что ЦБ повысит ключевую ставку, если не увидит устойчивого снижения инфляции. Однако сейчас такой сценарий уже не рассматривается всерьез.

Ранее финансист оценил риск дефолта в России.

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