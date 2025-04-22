Еще в трех регионах России могут ввести запрет на майнинг

Запрет на майнинг могут ввести в Пензенской области, на севере Карелии и части Хакасии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства энергетики РФ.

Там заявили, что у ведомства пока нет информации о том, каким будет запрет — полным или же его будут вводить на период отопительного сезона — с 15 ноября по 15 марта.

С 1 января 2025 года майнинг цифровой валюты запрещен в 10 регионах России, а еще в трех субъектах РФ — значительно ограничен. В северокавказских республиках — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в новых регионах России, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, майнинг цифровых валют запрещен вплоть до 15 марта 2031 года.

Также в трех субъектах РФ, точнее, в некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг был серьезно ограничен. Там майнить цифровую валюту нельзя в часы наиболее высокого энергопотребления, а также в различные периоды — в 2025 году майнинг был запрещен с 1 января по 15 марта. В последующие годы это будет нельзя делать вплоть до 2031 года — с 15 ноября по 15 марта.

Ранее в Махачкале обнаружили майнинг-ферму, нанесшую ущерб на 180 млн рублей.