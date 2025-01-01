Майнинг запретили в десяти российских регионах

С 1 января 2025 года майнинг цифровой валюты запрещен в 10 регионах России, а еще в трех субъектах федерации — значительно ограничен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление российского правительства.

В северокавказских республиках — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в новых регионах России, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, майнинг цифровых валют запрещен вплоть до 15 марта 2031 года.

Также в трех субъектах федерации, точнее, в некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг был серьезно ограничен. Теперь майнить цифровую валюту нельзя в часы наиболее высокого энергопотребления, а также в различные периоды — в 2025 году майнинг будет запрещен с 1 января по 15 марта, а в последующие годы вплоть до 2031 года — с 15 ноября по 15 марта.

До этого директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев заявил, что майнеры криптовалют могут начать активнее использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) из-за роста требований бизнеса к климатической нейтральности.

Ранее в Чечне заявили, что приравняют нелегальных майнеров к террористам.