В Дагестане выявили майнинг-ферму, нанесшую многомилионный ущерб

«Дагэнерго»: в Махачкале выявили майнинг-ферму, нанесшую ущерб на 180 млн рублей

В Махачкале была выявлена крупная майнинг-ферма, которая незаконно подключалась к электрической сети, и ущерб от ее деятельности превысил 180 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев в своем Telegram-канале.

«В Махачкале обнаружена еще одна значительная криптоферма… Ее владелец незаконно подключился к сети, воруя электричество у добросовестных граждан… Объем похищенной электроэнергии превысил 27 миллионов киловатт-часов. Ущерб от этой деятельности составляет более 180 миллионов рублей,» — отметил Гаджиев.

Он добавил, что ферма насчитывала 408 устройств для майнинга криптовалют. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Дагестане стали раскрывать нелегальные майнинг-фермы, установленные в подземные убежища.

В ноябре глава Дагестана Сергей Меликов попросил правительство РФ запретить майнинг криптовалюты в регионе из-за слабой энергосистемы региона — до ее стабилизации.

Ранее житель Тюменской области выставил на продажу участок с майнинговой фермой.