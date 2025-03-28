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Испанский производитель взрывчатки заявил о проблемах с уходом с российского рынка

РБК: компания по производству взрывчатки Maxam не может продать бизнес в России
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Andrei_R/Shutterstock/FOTODOM

Один из крупнейших производителей взрывчатки Maxam из Испании заявил о трудностях с уходом с российского рынка из-за недружественных действий конкурентов и возбужденного уголовного дела. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что уход компании планировался с соблюдением всех существующих правил. Maxam планировала согласовать сделку с правовой комиссией по иностранным инвестициям, предоставить покупателям бизнеса скидку в размере 50-60% от рыночной стоимости, а также сделать добровольный взнос в бюджет РФ от 210 до 490 млн рублей.

Сделка была отклонена министерством промышленности и торговли России из-за ареста активов компании в рамках уголовного дела в отношении топ-менеджера. В Maxam считают, что это произошло из-за действий одного из бывших партнеров — АО «Промсинтез», который претендовал на покупку активов испанского производства, но условия не были согласованы.

До этого один из акционеров и член консультативного совета компании Ritter Sport Мориц Риттер заявил, что немецкий производитель шоколада сделал правильное решение остаться в России после начала российско-украинского конфликта.

Ранее экономист назвал условие возвращения ушедших брендов в РФ.

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