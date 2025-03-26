В Ritter Sport объяснили решение компании остаться в России

Один из акционеров и член консультативного совета компании Ritter Sport Мориц Риттер заявил, что немецкий производитель шоколада сделал правильное решение остаться в России после начала специальной военной операции. Его слова приводит Die Zeit.

«Речь идет о шоколаде, а в отношении продуктов питания санкций не было и нет. Это нормально, что шоколад продается всем», — заявил он.

По его словам, производителю «в социальных сетях было невозможно объяснить это сложное решение».

Он также отметил, что если бы Ritter Sport отказался бы от части рынка сбыта, то не смог исполнить контракты с фермерами.

Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу посольства ФРГ в Москве писала о том, что в 2024 году в России продолжают действовать порядка 1,2 тыс. компаний с немецким капиталом. На начало 2022 года в РФ работали 3,6 тыс. немецких компаний. При этом в 2011 году их было почти вдвое больше — 6,3 тыс. компаний.

Одним из крупных немецких брендов, который продолжает работать с Россией, несмотря на угрозы, остается Ritter Sport. Уход с российского рынка, который является для компании вторым по величине, привел бы к увольнению 200 сотрудников на производстве в Вальденбухе, отметил глава германской кондитерской компании Андреас Ронкен, добавив, что «российские дети тоже любят шоколад».

Ранее экономист назвал условие возвращения ушедших брендов в РФ.