Названо условие возвращения ушедших брендов в Россию

Ушедшие из России бренды могут начать возвращаться на отечественный рынок, если не столкнутся с препятствиями со стороны властей, заявил экономист Михаил Беляев. Его слова приводит «Лента.ру».

«Сейчас мы видим единичные возвраты, но, когда другие компании увидят успешные примеры, это число может вырасти. Препятствий при этом быть не должно: присутствие брендов всегда позитивно», — сказал эксперт.

В стране проживает свыше 150 млн человек, у которых растут зарплаты. Возвращение на российский рынок помогло бы брендам заметно увеличить прибыль, подчеркнул Беляев. В частности речь идет о компаниях, которые до своего ухода имели в России успех и хорошую репутацию.

До этого немецкий производитель шоколада Ritter Sport ответил на критику относительно продолжения работы бренда в РФ. Директор компании Андреас Ронкен заявил, что Россия является вторым по величине рынком для Ritter Sport, а уход из страны привел бы к увольнению 200 сотрудников на производстве.

Ранее на Западе уличили Coca-Cola и Pepsi в заработке на российском рынке.