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Индия признала Альфа-Банк технологическим лидером мирового уровня

Жюри индийской премии отметило инновации Альфа-Банка в области технологий
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пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк стал победителем международной технологической премии The FinTech India Innovation Awards, взяв награду сразу в двух номинациях — «Мировой лидер в сфере финтеха» (Global Leader in Fintech) и «Лучшее в мире применение ИИ в финтехе» (Best Global Use of AI in FinTech). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Церемония вручения наград прошла во время международной выставки FinTech India Expo — крупнейшего технологического события Южной Азии, на котором обсуждают вопросы от кибербезопасности и криптовалюты до искусственного интеллекта и умных городов.

Экспертное жюри индийской премии отметило достижения и инновации банка в области технологий.

Организаторы премии отметили, что Альфа-Банк применяет искусственный интеллект для разработки ИИ-ассистентов и создает финансовые сервисы, способные реагировать на потребности клиентов в реальном времени и предлагать персонализированные финансовые решения.
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский напомнил, что в течение последнего года компания получила сразу несколько престижных наград Китая.

«Сегодня банк снова признан технологическим лидером мирового уровня — на этот раз индийскими экспертами. Российские инновации развиваются и занимают ведущие позиции в мировом масштабе», — заявил он.

Глава банка назвал награда The FinTech India Innovation Awards значимым достижением не только для компании, но и для всей российской финансовой сферы.

Напомним, ранее Альфа-Банк получил международные награды за достижения в технологиях от Кремниевой долины Китая (Чжунгуаньцуньской инвестиционной ассоциации) и Гонконгской ассоциации частных инвестиций и культового экономического издания Китая The Economic Observer.
Также Альфа-Банк получил кредитный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации по китайской национальной шкале.

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