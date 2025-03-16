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Мантуров рассказал, сколько туристов из Катара посетили Россию в 2024 году

Мантуров: РФ в прошлом году приняла около 11 тысяч туристов из Катара
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Roman Naumov/Global Look Press

Россия в 2024 году приняла около 11 тысяч туристов из Катара. Об этом в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«В прошлом году Катар посетили более 100 тысяч российских граждан. Повышается встречный интерес и со стороны катарских подданных – в 2024 году мы приняли около 11 тысяч туристов из вашей страны», — пояснил Мантуров.

Он добавил, что Россия привлекает туристов уникальным сочетанием природно-климатических и культурно-исторических особенностей с динамично растущим уровнем индустрии гостеприимства и безопасности.

До этого Мантуров рассказал, что Россия работает над организацией морских контейнерных линий в Катар. По словам Мантурова, это позволит бизнесу сократить логистические издержки при торговле.

Он добавил, что РФ рассматривает увеличение поставок в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной, что позволит не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и создать там региональный агропромышленный хаб.

Ранее была названа сумма потерь западных брендов из-за ухода с рынка России.

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