В РФ заявили об организации морских контейнерных линий в Катар

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия работает над организацией морских контейнерных линий в Катар. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мантурова, это позволит бизнесу сократить логистические издержки при торговле.

«Мы уже работаем над организацией морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки при осуществлении внешних торговых операций», — поделился вице-премьер.

Он добавил, что РФ рассматривает увеличение поставок в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной, что позволит не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и создать там региональный агропромышленный хаб.

До этого Мантуров назвал вероятное условие возвращения в Россию зарубежных брендов. По его словам, размещая свои подразделения, западные компании должны иметь в виду, что «не должно быть никаких лакун», и правила и подходы для всех на территории РФ едины.

Ранее была названа сумма потерь западных брендов из-за ухода с рынка России.