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«Экстремально дорого»: россиян призвали готовиться к скачкам цен на кофе

Глава «Росчайкофе» Чантурия: скачки цен на кофе уже нельзя компенсировать
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Depositphotos

Российские производители начали закупать кофейное сырье по новым расценкам, соответствующим «экстремально высоким» биржевым показателям мирового рынка. Это в разы повышает себестоимость кофе, а компенсировать её хорошей урожайностью из-за сложных погодных условий не удается, рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. На этом фоне в ближайшее время кофе продолжит дорожать, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт напомнил, что Россия на 100% зависит от импорта кофейного сырья, цены на которое привязаны к биржевым индикаторам мирового рынка. Там за последнее время сложилась «беспрецедентная ситуация», когда растущий спрос давит на производственные мощности, а климатические условия бьют по урожайности. Скачки цен раньше компенсировали за счет неприхотливой робусты, создавая с её помощью баланс с капризной арабикой. Но сейчас это невозможно, отметил Чантурия.

«Цены, на которых сейчас фиксируются арабика и робуста, драматически высокие. И беспрецедентность ситуации заключается в том, что и арабика, и робуста одновременно стоят экстремально дорого», — заявил он, добавив, что впервые робуста даже обогнала арабику по стоимости.

Если полтора-два года назад арабика стоила порядка 150–170 центов за фунт, то сегодня уже 380–420 центов за фунт. Робуста стоила около 2 тыс. долларов, а сейчас – 5300–5700 долларов за тонну. Российские производители начали заключать контракты по новым расценкам, в связи с чем в ближайшее время стоимость товара изменится. Возможно, что торговые сети постараются не допустить кратного повышения цен за счет перераспределения внутренних наценок и укрепления рубля.

Чантурия отметил, что точные прогнозы озвучить пока нельзя, и призвал дождаться второго полугодия, когда цены на мировых рынках охладятся и на розничном рынке удастся стабилизировать ситуацию.

Напомним, основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина сообщила «Газете.Ru» о подорожании кофе к концу года, но отметила, что скачок цен будет сразу на 30–40%. Она назвала среди факторов санкции, рост цен на топливо и контейнерные перевозки, выросшие затраты на логистику и другие.

Ранее у России сменился основной поставщик кофе.

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