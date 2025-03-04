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Россиян предупредили о резком подорожании кофе в 2025 году

Глава Fstok.ru Колчина: кофе подорожает на 30–40% к концу 2025 года
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Кофе в российских магазинах подорожает на 30–40% к концу 2025 года, спрогнозировали для «Газеты.Ru» основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.
 
«Во-первых, на стоимость кофе повлияла пандемия. После ее начала резко усложнилась логистика, так как некоторые страны закрылись, а добыча кофе сократилась. Это увеличило стоимость логистических услуг и экспорта. Во-вторых, санкции после начала СВО привели к параллельному импорту и опять же к дополнительным затратам на логистику. В-третьих, рост цен на топливо и контейнерные перевозки также влияют на конечную стоимость кофе. Увеличиваются затраты на рабочую силу, удобрения и другие ресурсы для выращивания кофе в странах-производителях», — пояснила Колчина.

Она добавила, что к подорожанию кофе привели также неблагоприятные климатические условия в странах-производителях. Эксперт уточнила, что кофе очень чувствителен к изменениям климата — засухи, заморозки, ураганы и другие неблагоприятные погодные явления в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме, Эфиопии (основные производители) снизили объемы урожая.
 
По мнению Колчиной, на рост цен влияет и возросшая популярность кофе в мире. Особенно — в Китае и Индии (крупнейшие страны мира по численности населения), где потребление кофе увеличивается благодаря изменению потребительских привычек. Эксперт отметила, что в России аналогичная ситуация — люди стали больше пить кофе.
 
Средняя цена за килограмм кофе в 2024 году составляла от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании шоколада к 8 Марта.

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