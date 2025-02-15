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У России изменился основной поставщик кофе

Бразилия вытеснила Вьетнам с позиции главного поставщика кофе в Россию
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Freepik.com

Бразилия вытеснила Вьетнам с позиции основного поставщика кофе в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков.

Вьетнам занимает первое место в списке поставщиков кофе в Россию 12 лет подряд, однако в январе 2025 года поставки кофе из Вьетнама в РФ упали вдвое — до 7,5 тыс. т. При этом стоимость поставок оказалась только на 6% меньше, чем в тот же период 2024 года и составила $39 млн, что связано с глобальным ростом цен на кофе.

На фоне снижения поставок кофе из юго-восточной Азии Бразилия продала РФ в три раза больше кофе, чем в январе 2024 год — 10,1 тыс. т. Стоимость бразильского экспорта кофе в РФ за год, таким образом, выросла в пять раз — с $10,7 млн до $52,3 млн.

В 2024 году Бразилия поставила в РФ на 14% меньше кофе, чем Вьетнам. На Вьетнам приходится 17% мирового производства кофе, на Бразилию — около трети.

До этого сообщалось, что в Москве в ближайшее время появится кофе из Эфиопии.

Ранее сообщалось, что кофе может быть полезен для профилактики болезней сердца.

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