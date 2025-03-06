Роботы помогут «Роснефти» контролировать работу реакторного оборудования

В волгоградском научном институте «Роснефти» разработали новый роботизированный комплекс, который поможет определять вертикальность положения внутренних устройств реакторного оборудования, сообщает пресс-служба компании.

Роботизированный комплекс уже успешно апробирован.

Для нормальной работы необходимо соблюдать строгую вертикальность оборудования, не допуская отклонения от нормы более чем на 10 мм каждые 15 метров.

В компании отметили, что ошибки при монтаже могут привести к локальным перегревам, выводу из строя оборудования и другим проблемам.

Новый роботизированный комплекс будет получать данные об отклонении и информировать направление корректировки положения внутренних устройств.