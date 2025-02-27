Изменение климата представляет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Если не принять меры, через 20-30 лет цены на продукты могут значительно вырасти, и в некоторых регионах хлеб станет дороже золота, предупредил в беседе с РИА Новости Владимир Подопригора, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

По его словам, изменение климата угрожает сельскому производству, цепочкам поставок и ценовой стабильности. К 2050 году мировое производство продовольствия может сократиться на 10-25% без адаптации. Увеличение населения до 10 миллиардов также повысит спрос на продовольствие, усиливая давление на рынки.

Страны, зависящие от импорта, окажутся наиболее уязвимыми к росту цен. Некоторые регионы могут стать непригодными для определенных культур, что потребует значительных инвестиций в адаптацию.

По мнению сотрудника Рочестерского технологического института Эндрю Хаверли, чтобы побороть изменения климата, людям следует подорвать термоядерную бомбу мощностью 81 гигатонн на морском дне.

Ранее ученые выяснили, почему ледниковые периоды на Земле — редкое явление.