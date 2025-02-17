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Ученый предложил взорвать «мегабомбу» в океане для борьбы с изменениями климата

Ученый из США Хаверли предложил взорвать бомбу для борьбы с изменениями климата
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freepik.com

Чтобы побороть изменения климата, людям следует подорвать термоядерную бомбу мощностью 81 гигатонн на морском дне, считает сотрудник Рочестерского технологического института Эндрю Хаверли. Об этом сообщает портал Arxiv.

«Взрыв сможет измельчить почти 4 трлн тонн базальта на дне океана, запустив естественный процесс по высасыванию углекислого газа из атмосферы, в результате чего поглотятся все его выбросы за последние 30 лет», — утверждает исследователь.

Устроить подрыв ученый предложил в районе плато Кергелен в Южном океане. По его мнению, если заложить заряды на глубине 6-8 км, то давление, которое образуется в результате взрыва, сделает минимальным радиационное загрязнение и сократит потенциальный вред окружающей среде.

По оценке Хаверли, вся авантюра с подрывом обойдется в сумму порядка $10 млрд, что гораздо меньше возможных триллионов долларов ущерба от климатических изменений.

До этого лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил, что человечество не готово к вирусам, которые могут высвобождаться из-за таяния льдов и вечной мерзлоты.

Ранее ученые назвали причины рекордного озеленения Земли к началу 2020-х годов.

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