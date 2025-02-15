Ученые выяснили, почему ледниковые периоды на Земле — редкое явление

SciAdv: на протяжении большей части истории Земля оставалась без льда на полюсах

Британские ученые из Университета Лидса выяснили, что ледяные шапки на полюсах Земли возникли в результате исключительно редкого сочетания множества факторов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда впервые объединила все известные процессы охлаждения, включая снижение выбросов CO2 вулканами, поглощение углерода лесами и реакции с горными породами, в долгосрочной 3D-модели Земли.

Специалисты пришли к выводу, что ни один процесс не может объяснить ледниковые периоды — для этого необходимо одновременное воздействие нескольких факторов.

На протяжении большей части своей истории Земля находилась в так называемом «парниковом» состоянии без ледяных шапок, и почему условия, в которых мы живем сейчас, настолько редки.

«Современное состояние Земли с ледяными шапками стало возможным благодаря редкому сочетанию низкой вулканической активности, расположения континентов и обильных осадков, которые усиливают удаление углерода из атмосферы», — пояснил ведущий автор исследования доктор Эндрю Мередит.

Ученые подчеркивают, что естественные механизмы климата Земли склоняются к теплому миру с высоким уровнем CO2, а не к холодному. Это важно для понимания глобального потепления.

Ранее исследователи предупредили о радикальных изменениях в Арктике к 2100 году.