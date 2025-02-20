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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей впервые с сентября
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей впервые с 4 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

К 19:00 по московскому времени доллар снизился на 2,9 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,05 рубля, перед этим он опускался до 86,9 рубля — минимума с 4 сентября.

Официальный курс доллара ранее опустился ниже 90 рублей впервые с сентября прошлого года. Официальный курс рубля на пятницу, 21 февраля, по данным Центробанка России составил 88,51 рубля.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в обменных пунктах наблюдаются очереди, так как в России начали массово скупать доллары на фоне падения его курса. По информации канала, в одном из пунктов обмена за доллар просят 95 рублей, что существенно выше официального курса Центробанка.

Ранее россиянам дали совет по поводу покупки долларов.

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