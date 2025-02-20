Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с сентября

Официальный курс доллара от Центробанка опустился ниже 90 рублей впервые с сентября прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный курс рубля на пятницу, 21 февраля, составил 88,51 рубля.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в обменных пунктах наблюдаются очереди, так как в России начали массово скупать доллары на фоне падения курса. По информации SHOT, в одном из пунктов обмена за доллар просят 95 рублей, что выше официального курса ЦБ.

С лета 2024 года Мосбиржа не ведет торги долларом, расчетный курс определяется через курс доллара к юаню на бирже Forex и курс юаня к рублю на Мосбирже. По данным РИА Новости, к 10:46 20 февраля по московскому времени доллар упал до 88,38 рубля, что на 1,57 рубля ниже уровня предыдущего закрытия. При этом 18 февраля курс доллара вырос до 90,75 рубля.

Ранее в Госдуме россиян призвали инвестировать в золото, а не в валюту.