Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса

В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Прямо сейчас во многих обменниках наблюдаются очереди», — говорится в сообщении.

По информации SHOT, в одном из пунктов обмена за доллар просят 95 рублей, что выше официального курса ЦБ.

Накануне руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил, что с конца февраля 2022 года рубль подешевел ко всем ведущим мировым валютам: к доллару США рубль упал на 23%, к евро — на 12%, а к юаню — только на 5,8%. По его словам, тенденция на ослабление рубля продолжится в 2025 году, учитывая выгоду от этого для экспортеров и бюджета, а также возможное снижение цен на нефть. Эксперт ожидает доллар по 85–110 рублей в 2025 году, евро — в диапазоне 90–115 рублей, юань — в рамках 12,70-15 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что на следующей неделе доллар будет стоить 92–92,5 рубля, евро — 96–97 рублей, юань — 12,5–12,7 рубля.

Ранее в Госдуме оценили, как долго курс доллара будет падать.