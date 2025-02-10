Названы главные риски для кошельков россиян

Инфляция в 7% в 2025 году станет основным риском для кошельков россиян, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Основным риском для россиян является инфляция потребительских цен, которая останется достаточно высокой и может составить в 2025 году около 7%. Второй риск — продолжение умеренного обесценения рубля по отношению к мировым резервным валютам. Третьим риском, хотя затрагивающим не всех россиян, станут высокие налоги: для одних граждан — повышение ставки налога на доходы физических лиц (ранее был 13%, с 1 января 2025 года введены новые ставки сборов 15-22%) для других — продолжение роста налогов на имущество (С 1 января 2025 года в России повышены максимальные ставки налога на имущество. Если объект недвижимости имеет кадастровую стоимость свыше 300 млн рублей, ставка налога увеличивается с 2% до 2,5%. Для земельных участков, чья кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей, налоговая ставка возрастает с 0,3% до 1,5%)», — отметил аналитик.

Для защиты от инфляции эксперт призвал россиян инвестировать в разные активы — не только хранить деньги на вкладах даже с высоким процентом, но и покупать золото. Калманович добавил, что снизить риски для сбережений в рублях можно за счет покупки зарубежной валюты, но здесь очень важно принять правильное решение при выборе актива. Аналитик уверен, что налоговые риски сократить нереально, но можно постараться зарабатывать больше, иметь дополнительные доходы, откладывая часть из них на будущее, чтобы, в том числе, уплачивать налоги.

В 2024 году цены в России выросли на 9,52% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В 2024 году рубль подешевел к доллару более чем на 14% или около 12 рублей, к евро — более чем на 9% или около 10 рублей, а к юаню — на 23% или более 2 рублей.

Ранее были оценены потери россиян, купивших доллары в конце 2024 года и продавших сейчас.