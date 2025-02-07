Оценены потери россиян, купивших доллары в конце 2024 года и продавших сейчас

Россияне, которые купили доллары в ноябре 2024 года и продали их сейчас, потеряли на изменениях курса около 18 тыс. рублей с каждых вложенных 100 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Прямые финансовые потери составили, по моим расчетам, с каждых вложенных 100 тыс. рублей, минимум 14,5 тыс. рублей. Это при условии, что человек купил доллары по 111 рублей (при этом были предложения и выше, что увеличивает потери), а продажа по 95 рублей за доллар (при этом есть предложения и ниже, что также увеличивает потери). Более того, здесь не учтены возможные комиссии за проведение валютно-обменных операций, поэтому прямые финансовые потери от такого вложения могут быть выше. А если бы эти средства были размещены на накопительном счете на два месяца, можно было бы со 100 тыс. рублей еще заработать до 4 тыс. рублей. То есть суммарные прямые и косвенные потери составляют порядка 18 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, такой расчет еще раз доказывает нецелесообразность приобретения долларов в настоящее время. Балынин считает, что размещение средств во вкладах в настоящее время является самым отличным сочетанием надежности и выгодности.

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков сейчас составляет 21,52%.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.