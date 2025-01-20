Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экспорт российских словарей и энциклопедий в ЕС за год увеличился на 40%

РИА Новости: Россия за год на 40% увеличила экспорт словарей и энциклопедий в ЕС
close
Shutterstock

Россия в 2024 году почти на 40% увеличила экспорт словарей и энциклопедий в страны Европейского союза. Об этом, ссылаясь на данные Евростата, сообщает РИА Новости.

Так, в январе — ноябре прошлого года Евросоюз приобрел в России продукции полиграфической промышленности на €22,8 млн. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из этой категории товаров ЕС закупил в России словари и энциклопедии на €17,5 млн. Это на 39% больше, чем год назад.

Кроме того, ЕС импортировал из РФ почтовые марки на €3,3 млн, периодические издания — на €0,66 млн, детские книги-картинки и раскраски — на €0,379 млн.

В настоящее время Россия занимает десятое место по экспорту словарей и энциклопедий в ЕС. Лидерами являются Великобритания (€511,3 млн), КНР (€325 млн) и США (€192,5 млн).

19 января сообщалось, что Россия в 2024 году поставила в Евросоюз в три раза меньше фруктов, орехов и овощей по сравнению с предыдущим годом.

Ранее журналисты сообщили о рекордных закупках российского газа в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами