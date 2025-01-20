Экспорт российских словарей и энциклопедий в ЕС за год увеличился на 40%

РИА Новости: Россия за год на 40% увеличила экспорт словарей и энциклопедий в ЕС

Россия в 2024 году почти на 40% увеличила экспорт словарей и энциклопедий в страны Европейского союза. Об этом, ссылаясь на данные Евростата, сообщает РИА Новости.

Так, в январе — ноябре прошлого года Евросоюз приобрел в России продукции полиграфической промышленности на €22,8 млн. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из этой категории товаров ЕС закупил в России словари и энциклопедии на €17,5 млн. Это на 39% больше, чем год назад.

Кроме того, ЕС импортировал из РФ почтовые марки на €3,3 млн, периодические издания — на €0,66 млн, детские книги-картинки и раскраски — на €0,379 млн.

В настоящее время Россия занимает десятое место по экспорту словарей и энциклопедий в ЕС. Лидерами являются Великобритания (€511,3 млн), КНР (€325 млн) и США (€192,5 млн).

19 января сообщалось, что Россия в 2024 году поставила в Евросоюз в три раза меньше фруктов, орехов и овощей по сравнению с предыдущим годом.

Ранее журналисты сообщили о рекордных закупках российского газа в Европе.