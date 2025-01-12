Европейские страны достигают рекордных объемов закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«Президент РФ Владимир Путин хочет утроить экспорт СПГ из России к 2035 году — Европа закупает рекордные объемы», — сказано в материале газеты.

В статье Berliner Zeitung отмечается, что российский СПГ пока не попал под санкции Евросоюза.

7 января агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны закупили рекордное количество российского сжиженного природного газа, несмотря на призывы запретить его поставки. По имеющимся данным, объемы проданного СПГ превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины.

В середине ноября сообщалось, что главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе — августе 2024 года стали Франция, Венгрия и Испания. Российская сторона за этот период поставила в ЕС топлива на €9 млрд, при этом трубопроводный газ вновь стал главным в российском экспорте. На него пришлось €4,6 млрд, а на сжиженный природный газ — €4,4 млрд.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от АдГ пообещала начать поставки газа по «Северному потоку».