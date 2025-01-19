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Экспорт российских фруктов, орехов и овощей в ЕС упал почти втрое

РИА: Россия втрое снизила поставки фруктов, орехов и овощей в ЕС в 2024 году
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россия в 2024 году поставляла в Евросоюз в три раза меньше фруктов, орехов и овощей по сравнению с предыдущим годом). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Евростат.

По данным статистического агентства, объемы закупок таких товаров с января по ноябрь 2024 года были на уровне 121,1 млн евро, что стало в 2,8 раза ниже, чем в те же месяцы 2023-го.

Дороже всего европейцам обошлась закупка овощей, на которые потратили около 84 млн евро. Общая стоимость купленных в РФ за тот же период орехов и фруктов составила 17,1 млн евро.

При этом у европейцев наблюдался высокий спрос на орехи и обработанные фрукты, среди российских овощей на рынках в ЕС в лидерах оказались бобовые. Также популярностью пользовались в 2024 году российская спаржа, баклажаны и сельдерей.

Тем временем за последние несколько месяцев в Китае резко стало больше магазинов, торгующих предположительно российскими товарами, но ажиотаж снижается из-за растущих сомнений по поводу подлинности продукции. Ретейлеры выставляли на продажу колбасу, шоколад и кондитерские изделия из дуриана.

Ранее в Белоруссии запретили продавать пирожное «Картошка» и «Орешки с вареной сгущенкой», произведенные в России.

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