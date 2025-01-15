В России набрал рекордную популярность один вид автомобилей

«Автостат»: в России продали почти 18 тысяч новых электрокаров в 2024 году

На территории России по итогам 2024 года продали рекордное число новых электроавтомобилей, объем реализации подобного вида машин вырос на 23% в сравнении с показателем за 2023 год, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в России продали в общей сложности 17 805 новых таких машин. Несмотря на заметный прирост продаж, подчеркивают эксперты, динамика резко замедлилась в 2024 году. Для сравнения, по итогам 2023 года продажи подобного вида автомобилей в России увеличилась в 4,7 раза, до 14 089 единиц.

В первой половине января газета «Известия» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов написала, что новые размеры утилизационного сбора на электрокары и гибриды неизбежно скажутся на их цене, в особенности на доступные модели. Покупатели, которые планировали приобрести электрокар или гибрид в качестве экономного варианта, могут отказаться от покупки или подобрать для себя доступные традиционные машины.

Ранее россиянам рассказали, какие авто купить вместо иномарок, которые больше не производят в России.