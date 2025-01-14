Россияне могут лишиться доступных электромобилей и гибридов

«Известия»: новые размеры утильсбора на электрокары и гибриды скажутся на цене

Новые размеры утилизационного сбора на электрокары и гибриды неизбежно скажутся на их цене, в особенности на доступные модели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Если для премиального электрокара или гибрида стоимостью 10–12 млн рублей такое повышение будет относительно незаметно на фоне общей высокой стоимости машины, то для моделей, которые стоят 2,5–4 млн рублей, такая прибавка будет весьма существенной», — сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, повышение ставок утилизационного сбора на электромобили и гибриды значительно повлияет на российский рынок «зеленых» автомобилей.

Специалист отмечает, что рост цен может негативно сказаться на спросе. Например, покупатели, которые планировали приобрести электрокар или гибрид в качестве экономного варианта, могут отказаться от покупки или подобрать для себя доступные традиционные машины. Это может привести к снижению электромобилей на российском рынке.

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