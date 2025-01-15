Россиянам рассказали, какие авто купить вместо иномарок, которые больше не производят в РФ

В России практически закончились популярные недорогие иномарки, производство которых на территории РФ остановили еще в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов, которые рассказали, какие автомобили приобрести вместо иномарок.

«Частично «Гранта» с «Вестой» что-то заняли в В-сегменте, но машин, которые хорошо принимались бы и таксистами, и потребителями, доступных, надежных, простеньких иномарок этого сегмента рынка, этих 20% просто нет», — отметил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

По словам члена президиума Общественного совета при МВД РФ Игоря Моржаретто, для работы в такси автомобилисты предпочитают седаны, спрос на которые удовлетворяют модели АвтоВАЗа, BAIC и Kaiyi.

Сообщается, что на российском рынке есть прямые аналоги ушедших моделей. Так, на заводе в Санкт-Петербурге выпускают седаны, кроссоверы и кросс-хетчбэки под брендом Solaris. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что новые автомобили Solaris не смогут повторить успех своего «предка». Также по словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, цены новых машин Solaris нельзя назвать привлекательными для россиян, которые скорее приобретут Lada Vesta стоимостью 1,3 млн рублей.

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