В ГД нашли решение проблем с деньгами у россиян после праздников

Депутат Гаврилов: разбивка аванса на две части сократит интервал выплат в январе

Внедрение практики разбивки аванса на две части смогло бы сократить интервал между выплатами в январе и устранить резкие перепады в доходах россиян после новогодних праздников. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов от фракции КПРФ.

Парламентарий отметил, что в начале января из-за праздников мало рабочих дней, поэтому размер аванса оказывается скромным.

«Несмотря на последующее получение основной части заработной платы, такой временный финансовый разрыв создает дискомфорт для сотрудников. Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников», — отметил собеседник агентства.

Депутат привел пример, что первую часть аванса можно выплатить до 15 января, а вторую — в срок, установленный компанией, который обычно бывает около 20 января.

Для того, чтобы осуществить реализацию этой идеи, работодателю нужно будет изменить локальные нормативные акты внутри компании и заключить дополнительные соглашения с работниками.

Другим вариантом, по словам Гаврилова, может стать пересмотр методики расчета аванса, а именно — фиксация авансового платежа в процентном соотношении от общей заработной платы.

До этого Гаврилов разъяснил, как новогодние праздники отразятся на заработных платах россиян. По словам парламентария, для сотрудников, получающих фиксированный оклад, размер дохода в январе останется прежним. Однако, размер выплат может быть снижен для тех, кто получает заработную плату, зависящую от фактически отработанного времени, указал парламентарий.

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