Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, почему нельзя уволить за прогул

Юрист Иванова: уволить за прогул могут при отсутствии четыре часа подряд
close
Shutterstock

Работодатель имеет право уволить сотрудника за прогул, если тот отсутствовал на рабочем месте в течение четырех часов подряд без уважительной причины. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала партнер BGP Litigation Анна Иванова.

При этом уважительными причинами отсутствия могут признать непредвиденные обстоятельства, такие как отмена транспорта, заболевание близких родственников или аллергические реакции у детей. В таких случаях сотрудник обязан уведомить работодателя о своем отсутствии и предоставить подтверждающие документы.

«Отменили электричку, стало плохо бабушке, у ребенка случилась аллергическая реакция – такие случаи, скорее всего, признают уважительным отсутствием», — объяснила юрист.

В случае отсутствия по уважительной причине работодатель не обязан оплачивать это время, и потраченные на личные дела часы могут быть вычтены из заработной платы.

До этого депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов разъяснил, как новогодние праздники отразятся на заработных платах россиян. По словам парламентария, для сотрудников, получающих фиксированный оклад, размер дохода в январе останется прежним.

Ранее в Госдуме заявили, что школьников не надо заставлять платить за опоздания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами