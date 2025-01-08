Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о влиянии новогодних праздников на размер зарплаты

Депутат Гаврилов: новогодние праздники не влияют на размер фиксированного оклада
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов разъяснил, как новогодние праздники отразятся на заработных платах россиян. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, для сотрудников, получающих фиксированный оклад, размер дохода в январе останется прежним.

«Для таких работников январь остается месяцем с обычным доходом, несмотря на многочисленные выходные», — подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что для таких работников январь является обычным месяцем с точки зрения дохода, несмотря на большое количество выходных дней.

Вместе с тем, размер выплат может быть снижен для тех, кто получает заработную плату, зависящую от фактически отработанного времени. Таким образом, если сотрудник отработал в январе меньше обычного, его заработная плата может уменьшиться.

Гаврилов также отметил, что аванс, выплачиваемый в середине месяца, может быть ниже обычного. Это связано с тем, что расчет аванса часто основывается на количестве отработанных дней в начале месяца, а в январе их, как правило, меньше.

До этого доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в 2025 году преодолеет отметку в 100 тыс. рублей.

Ранее эксперт заявил об угрозе российскому бизнесу из-за роста зарплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами