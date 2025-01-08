В Госдуме рассказали о влиянии новогодних праздников на размер зарплаты

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов разъяснил, как новогодние праздники отразятся на заработных платах россиян. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, для сотрудников, получающих фиксированный оклад, размер дохода в январе останется прежним.

«Для таких работников январь остается месяцем с обычным доходом, несмотря на многочисленные выходные», — подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что для таких работников январь является обычным месяцем с точки зрения дохода, несмотря на большое количество выходных дней.

Вместе с тем, размер выплат может быть снижен для тех, кто получает заработную плату, зависящую от фактически отработанного времени. Таким образом, если сотрудник отработал в январе меньше обычного, его заработная плата может уменьшиться.

Гаврилов также отметил, что аванс, выплачиваемый в середине месяца, может быть ниже обычного. Это связано с тем, что расчет аванса часто основывается на количестве отработанных дней в начале месяца, а в январе их, как правило, меньше.

До этого доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в 2025 году преодолеет отметку в 100 тыс. рублей.

Ранее эксперт заявил об угрозе российскому бизнесу из-за роста зарплат.