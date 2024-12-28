ВТБ выпустил многофункциональную карту «СВОи»

ВТБ начал выпускать банковские карты-удостоверения для ветеранов боевых действий Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба банка.

Карта для ветеранов «СВОи» объединяет в едином цифровом формате удостоверение, а также банковскую и социальную карты. Кроме того, она позволяет получать кешбэк рублями и специальные условия при переводе на нее пенсии и заработной платы.

«Электронное удостоверение «СВОи» выпускается по инициативе Минобороны РФ для ветеранов боевых действий. Карта позволяет пользоваться единым инструментом для получения социальной поддержки, эффективного управления финансами и доступа к предложениям от банка», — рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Он уточнил, что продукт является одним из вариантов дебетовой банковской карты и гарантирует ее владельцам все привилегии банка.

По карте доступно снятие наличных без комиссии в банкоматах, бесплатный сервис телемедицины, консультации психолога, налоговые и правовые консультации.

Также держателям многофункциональной карты ежемесячно предлагается выбор трех постоянных категорий кешбэка рублями. При этом при переводе военной пенсии на эту карту клиент может получить бонус от банка, бесплатную страховку от мошенничества и скидку на связь от ВТБ Мобайл на два года. При переводе заработной платы на эту карту появляется дополнительная категория кешбэка и льготные условия кредитования.

В банке уточнили, что продукт действует на всей территории России без ограничений по срокам и позволяет получать федеральные, региональные выплаты, а также выплаты по линии Минобороны РФ в беззаявительном порядке.