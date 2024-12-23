Микрофинансовые организации в РФ нашли новый способ заманивать клиентов

Российские микрофинансовые организации (МФО) нашли новый способ привлечения клиентов, который заключается в предоставлении гражданам так называемых «беспроцентных» займов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По информации журналистов, МФО пошли на такой шаг в связи с ужесточением Центральным банком РФ лимитов по новым выдачам средств заемщикам с высокой долговой нагрузкой. «Беспроцентные» займы оформляются на очень короткий льготный период, в течение которого клиентам не надо платить проценты.

Из материала следует, что при составлении договоров сотрудники микрофинансовых организаций пользуются невнимательностью граждан и их невысокой финансовой грамотностью. Как отметили эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков», в реальности МФО продолжают навязывать людям микрокредиты с крайне высокими процентными ставками.

«Заемщикам обещают перевести средства онлайн на срок до месяца и на сумму до 30 тыс. рублей», — уточняется в публикации.

При этом выданные средства облагаются высокими процентными ставками, которые аннулируются только при соблюдении одного условия. Речь идет о погашении кредита до окончания льготного периода, пояснила глава проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В результате многие граждане не выполняют это условие. Тогда возникают случаи, при которых полная стоимость микрозаймов превышает установленное регулятором ограничение в 292% годовых.

Однако даже если клиент успел вернуть деньги до завершения грейс-периода, ему приходится оплачивать комиссию в размере до 8% за перевод средств через личный кабинет. По словам Лазаревой, подобные комиссии являются «грабительскими».

«Не исключено, что в них зашиваются косвенные доходы — не напрямую от заемщиков, а через операторов по приему платежей», — добавила эксперт.

Ранее аналитики выяснили, представители какой возрастной группы чаще всего оформляют микрозаймы.