Назван возраст россиян, которые чаще всего берут микрозаймы

Из всех возрастных групп россиян, которые берут микрозаймы, на граждан до 30 лет пришлось в октябре 41,4% выдач, что выше на 3,6% относительно аналогичного периода 2023 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй.

Самой малочисленной категорией заемщиков по микрозаймам в бюро назвали граждан старше 50 лет. Всего таких 10,8% среди всех категорий. В октябре россияне старше такого возраста стали брать микрозаймы реже на 2,8% относительно такого же месяца прошлого года.

На прошлой неделе агентство ТАСС со ссылкой на материалы исследования финансового маркетплейса «Сравни» написало, что полная стоимость потребительских кредитов в октябре сократилась впервые за полгода, снижение составило 6% относительно октября.

В ноябре управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов спрогнозировал, что в 2025 году ставки по ипотеке останутся в диапазоне 25–30%. По его мнению, следует рассчитывать на запуск новых программ поддержки ипотечных заемщиков, но уже гораздо более ограниченных и адресных.

Ранее россиянам назвали три минуса покупки квартиры в рассрочку.