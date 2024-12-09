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Назван возраст россиян, которые чаще всего берут микрозаймы

Доля заемщиков моложе 30 лет по микрозаймам в октябре выросла до 41,4%

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Global Look Press

Из всех возрастных групп россиян, которые берут микрозаймы, на граждан до 30 лет пришлось в октябре 41,4% выдач, что выше на 3,6% относительно аналогичного периода 2023 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй.

Самой малочисленной категорией заемщиков по микрозаймам в бюро назвали граждан старше 50 лет. Всего таких 10,8% среди всех категорий. В октябре россияне старше такого возраста стали брать микрозаймы реже на 2,8% относительно такого же месяца прошлого года.

На прошлой неделе агентство ТАСС со ссылкой на материалы исследования финансового маркетплейса «Сравни» написало, что полная стоимость потребительских кредитов в октябре сократилась впервые за полгода, снижение составило 6% относительно октября.

В ноябре управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов спрогнозировал, что в 2025 году ставки по ипотеке останутся в диапазоне 25–30%. По его мнению, следует рассчитывать на запуск новых программ поддержки ипотечных заемщиков, но уже гораздо более ограниченных и адресных.

Ранее россиянам назвали три минуса покупки квартиры в рассрочку.

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