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Путин прокомментировал планы властей по экономике

Путин: планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Все действия, которые предпринимают или планируют российские власти, опираются на реальное положение дел в национальной экономике, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет агентство РИА Новости.

«Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях», — сказал Путин.

На этом же заседании глава государства потребовал от кабмина честно информировать людей об условиях льготной ипотеки, в том числе в части существующих лимитов.

Также он предложил составить справочник по новым нацпроектам, где будут «понятным языком» изложены этапы достижения целей развития России.

Кроме того, Путин заверил, что у России будет становиться все больше стратегических партнеров среди дружественных стран. По словам президента, российская сторона планирует укреплять свое развитие с помощью сотрудничества с государствами-союзниками.

Ранее Путин напомнил бизнесу одну поговорку.

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