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Путин выразил уверенность в увеличении числа стратегических партнеров РФ

Путин заявил, что у России станет больше стратегических партнеров

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Владимир Астапкович/РИА Новости

У России будет все больше стратегических партнеров среди дружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.

«Все необходимое для формирования национальной платформы развития у нас, безусловно, есть, мы об этом постоянно с вами говорим. Таких партнеров, уверен, будет все больше и больше, мы с вами видим этот процесс», — заявил он.

По словам Путина, российская сторона будет укреплять свое развитие с помощью сотрудничества с государствами-союзниками.

До этого российский лидер на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Африка является надежным партнером России. По его словам, в африканских странах проживают мужественные и свободолюбивые люди, которые дорожат своим суверенитетом.

В ходе этого же выступления президент заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры для России.

Ранее Путин предсказал нормализацию отношений России и Запада.

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