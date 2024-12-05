Путин выразил уверенность в увеличении числа стратегических партнеров РФ

У России будет все больше стратегических партнеров среди дружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.

«Все необходимое для формирования национальной платформы развития у нас, безусловно, есть, мы об этом постоянно с вами говорим. Таких партнеров, уверен, будет все больше и больше, мы с вами видим этот процесс», — заявил он.

По словам Путина, российская сторона будет укреплять свое развитие с помощью сотрудничества с государствами-союзниками.

До этого российский лидер на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Африка является надежным партнером России. По его словам, в африканских странах проживают мужественные и свободолюбивые люди, которые дорожат своим суверенитетом.

В ходе этого же выступления президент заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры для России.

Ранее Путин предсказал нормализацию отношений России и Запада.