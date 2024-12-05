Путин поручил составить справочник по нацпроектам «на понятном языке»

Президент РФ Владимир Путин предложил составить справочник по новым нацпроектам, где будут «понятным языком» изложены этапы достижения целей развития России. Отрывок выступления Путина на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликовала пресс-служба Кремля.

«Я прошу национальный центр «Россия» подготовить такой справочник, а правительство — оказать необходимую поддержку», — сказал президент.

По его словам, нужно подробно и в доступной форме информировать россиян о целях, задачах и показателях, на которые «заточены» новые национальные проекты.

Путин также отметил, что мнение граждан имеет ключевое значение при оценке работы властей по нацпроектам. Исходя из этого нужно вовремя их корректировать, считает президент.

Согласно поручению президента, национальные проекты должны быть утверждены правительством до конца года.

Ранее стало известно, сколько потратили в РФ на нацпроекты в 2024 году.