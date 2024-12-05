Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил составить справочник по нацпроектам «на понятном языке»

Путин попросил национальный центр «Россия» создать справочник по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин предложил составить справочник по новым нацпроектам, где будут «понятным языком» изложены этапы достижения целей развития России. Отрывок выступления Путина на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликовала пресс-служба Кремля.

«Я прошу национальный центр «Россия» подготовить такой справочник, а правительство — оказать необходимую поддержку», — сказал президент.

По его словам, нужно подробно и в доступной форме информировать россиян о целях, задачах и показателях, на которые «заточены» новые национальные проекты.

Путин также отметил, что мнение граждан имеет ключевое значение при оценке работы властей по нацпроектам. Исходя из этого нужно вовремя их корректировать, считает президент.

Согласно поручению президента, национальные проекты должны быть утверждены правительством до конца года.

Ранее стало известно, сколько потратили в РФ на нацпроекты в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами