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Путин возмутился, что людей не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке

Путин потребовал честно информировать россиян об условиях льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин потребовал от кабмина честно информировать людей об условиях льготной ипотеки, в том числе в части существующих лимитов. Такое заявление глава государства сделал на заседании по нацпроектам, передает РИА Новости.

Российский лидер выразил возмущение, что россиян не предупредили о наличии лимитов, из-за этого возникло непонимание.

«Вот мы говорим о <…> семейной ипотеке — 2% замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты <…> у Минфина на эту семейную ипотеку», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что по-честному надо сказать. Глава государства отметил, что ничего не нужно скрывать, это лучше, чем когда люди приходят, а потом «бум, а там нет ни шиша».

Накануне стало известно, что россиянам, которые планируют покупку жилья в ипотеку, стоит воспользоваться льготными программами до конца 2024 года. Банки исчерпывают лимиты по льготным кредитам, и уже в 2025 году многие граждане могут не успеть взять заем на выгодных условиях.

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.

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