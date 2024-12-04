Путин напомнил бизнесу одну поговорку

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» напомнил представителям бизнеса о поговорке «кто выше сидит, тот дальше видит». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в бизнес-среде нужно постоянно анализировать происходящее вокруг и искать дополнительные возможности поддержки профессионалов, поскольку им проще видеть их «со своего уровня». В ходе ответа на вопрос от одного из китайских представителей Путин вспомнил поговорку: «кто выше сидит, тот дальше видит».

Путин также обратил внимание на рост объема регионального сотрудничества между Россией и КНР.

«Это естественно, потому что люди знают друг друга, постоянно ездят друг к другу, понимают, что происходит в экономиках регионов и видят возможности для развития», — заявил он.

Президент отметил, что руководители регионов продолжают активно развивать данное сотрудничество.

В ходе этого же выступления Путин заявил, что основным препятствием в торговых отношениях с Китаем являются сложности с расчетами, однако отметил, что наблюдается увеличение доли нацвалют в объемах торговли между странами.

Ранее сообщалось, что Китай прекращает прием платежей из банков России из-за санкций США.