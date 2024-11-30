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Украина запросила аварийную энергетическую помощь

Минэнерго: Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

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Anna Voitenko/Reuters

Украина из-за дефицита электроэнергии в стране запросила импорт ресурса у пяти стран. Об этом сообщило минэнерго страны в своем Telegram-канале.

«На текущие сутки прогнозируется импорт <…> общим объемом 11 747 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 165 МВт», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что энергетическую помощь Украине оказывает Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдавия.

В министерстве в очередной раз попросили граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество.

Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о сложной ситуации в энергетической системе страны. По его словам, в энергоструктуре возникли ограничения по выдаче мощности, что создало «дефицит собственной генерации». По словам Шмыгаля, энергетики, спасатели, саперы работают по 24 часа.

Политолог Петр Олещук в беседе с украинским телеканалом «Общественное» заявил, что новые удары по энергосистеме Украины могут стать причиной для завершения конфликта с Россией.

Ранее Байдена возмутился из-за российских ударов по Украине.

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