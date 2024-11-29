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Байдена возмутили российские удары по Украине

Байден возмутился российскими ответными ударами по объектам Украины

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Leah Millis/Reuters

Ответные удары России по военным и энергетическим объектам Украины являются «возмутительными». Об этом заявил президент США Джо Байден, который неоднократно одобрял поставки в распоряжение ВСУ американского оружия, передает РИА Новости.

«Это нападение возмутительно», — подчеркнул он.

В этой связи Байден пообещал Украине дополнительные поставки вооружений в ближайшее время.

До этого британский журнал The Economist писал, что избранный президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования украинского конфликта может навязать Украине «катастрофическую сделку».

Отмечалось, что «драматические перемены не за горами». Одна из причин в том, что наступление России выявило серьезные слабости в ВСУ, которые в конечном итоге могут привести к краху украинских позиций.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России утром в четверг, 28 ноября, нанесли комбинированный массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает их функционирование.

Ранее американский политолог допустил раздел Украины.

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