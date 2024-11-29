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На Украине назвали эффект от российских ударов по энергосистеме

Политолог Олещук: удары по энергосистеме Украины могут привести к переговорам

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Новые удары по энергосистеме Украины могут стать причиной для завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в беседе с украинским телеканалом «Общественное».

«Если это все (отключения электричества на территории Украины. — «Газета.Ru») накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект (относительно скорейшего завершения боевых действий. — «Газета.Ru»), — отметил он.

Эксперт не исключил массовых призывов в стране к переговорам с Россией.

Утром 28 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под массированную атаку попали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В некоторых регионах введены экстренные отключения света, начались проблемы с водоснабжением, не работает транспорт.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что Украина почти втрое увеличила закупки электричества из-за рубежа.

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