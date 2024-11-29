Премьер Украины заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны

Премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил о сложной ситуации в энергетической системе страны.

«В энергоструктуре возникли ограничения по выдаче мощности, что создало дефицит собственной генерации. Ситуация в энергетике сложная, но контролируемая», — сказал он.

По словам Шмыгаля, энергетики, спасатели, саперы работают по 24 часа.

Накануне политолог Петр Олещук в беседе с украинским телеканалом «Общественное» заявил, что новые удары по энергосистеме Украины могут стать причиной для завершения конфликта с Россией.

Утром 28 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под массированную атаку попали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В некоторых регионах введены экстренные отключения света, начались проблемы с водоснабжением, не работает транспорт.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что Украина почти втрое увеличила закупки электричества из-за рубежа.