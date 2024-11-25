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Экономист оценил, когда Запад начнет отменять антироссийские санкции

Экономист Бархота: Запад начнет отменять антироссийские санкции через год

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Западные санкции против России могут начать отменять примерно через год. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота, комментируя новость о том, что несколько стран перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком.

«Я думаю, что это не годы. Горизонт приблизительно от девяти до 18 месяцев. Потому что надо понимать, что снятие санкций будет по времени совпадать с завершением вооруженной конфронтации, деэскалацией конфликта и заключением мирного соглашения, о чем говорят все стороны конфликта», — заявил экономист.

По его мнению, новая администрация США настроена на то, чтобы соблюдать в том числе и российские интересы. Он добавил, что первой задачей в этой работе станет снятие санкций и повышение комфорта россиян.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в Евросоюзе заявили о контактах с США по санкциям против России.

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