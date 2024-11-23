В Евросоюзе заявили о контактах с США по санкциям против России

Евросоюз внимательно следит за последствиями санкций против Газпромбанка. Об этом РИА Новости сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

«Мы приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых операторов, в том числе против Газпромбанка и его дочерних структур», — говорится в сообщении ЕК.

Там добавили, что постоянно поддерживают контакты с США по санкциям против России.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

На фоне санкций, как минимум в девяти странах, уже прекратили обслуживание карт UnionPay, выданных Газпромбанком.

Ранее в Госдуме отреагировали на санкции США против Газпромбанка.