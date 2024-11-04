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В Совфеде озвучили максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

Епифанова: максимальный размер пособия по беременности составит 794 тыс. рублей

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Depositphotos

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тыс. рублей. Об этом сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

Она рассказала, что при осложненных родах мать получит немногим более 885 руб. При многоплодной беременности пособие превысит 1 млн 100 тыс. рублей. Женщина также полагается отпуск по уходу за ребенком от 140 до 194 дней.

«Максимальный размер пособия рассчитывают, исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов», — пояснила Епифанова.

Она напомнила, что для получения пособия по беременности и родам следует оформить листок нетрудоспособности в женской консультации. Затем нужно оформить декретный отпуск.

1 ноября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может достигнуть почти 97 тысяч рублей. С сентября уже начали делать выплаты неиспользованных средств материнского капитала.

Ранее эксперт предложил справедливый размер пособия по уходу за ребенком.

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