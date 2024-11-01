В Минтруде сообщили об увеличении пособия по уходу за ребенком

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может достигнуть почти 97 тысяч рублей. Об этом информирует агентство «Прайм».

«Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — сказал Котяков.

Он также добавил, что с этого года в соответствии с указом президента введен единый статус многодетной семьи, что позволит обеспечить равный доступ к мерам социальной поддержки для этой категории граждан по всей стране. В 39 регионах страны поддержка будет предоставляться без учета нуждаемости.

Котяков уточнил, что в ближайшие три года на выплаты по материнскому капиталу выделят 1,7 трлн рублей. С сентября начали осуществляться выплаты неиспользованных средств материнского капитала, не превышающих 10 тысяч рублей, о чем смогут воспользоваться 113 тысяч семей.

До этого старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура рассказала, что при переезде в другой регион размер единого пособия может увеличиться.

Эксперт предложил справедливый размер пособия по уходу за ребенком.