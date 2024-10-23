Путин отметил экономические успехи Индии и назвал страну примером для БРИКС

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил успехи Индии, отметив высокие темпы роста ее экономики, и назвал страну примером для многих государств БРИКС. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер поблагодарил индийского премьера Нарендру Моди за участие в саммите БРИКС и предложенные им инициативы для совместного развития.

«Мы все говорим о необходимости обеспечить высокие темпы экономического роста, вам это как раз удается. Мы вас поздравляем с этими результатами — 7,5% роста, это пример для многих из нас», — сказал Путин.

По словам Моди, Индия вышла на первое место в мире по темпам экономического роста, который в третьем квартале 2023 года превысил 8,4%, а в целом с весны 2023-го до весны 2024 года составил 7,5%.

23 октября Путин заявил, что доля государств БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю стран «Большой семерки» (G7) в 2024 году. Доля государств БРИКС по паритету покупательной способности в этом году составит 36,7%, тогда как у G7 этот показатель будет чуть более 30% с учетом того, что 30% было в 2023 году, отметил российский лидер.

Ранее Путин объяснил причину экономической устойчивости БРИКС.